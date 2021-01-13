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الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

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الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021
http://almnatiq.net/?p=939486
المناطق - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار حفر الباطن عاصمة الربيع وسط حضور مدراء ورؤوساء الجهات الخدمية والأمنيه بالمحافظة والذي سوف ينطلق بمشيئة الله تعالى مطلع الشهر المقبل.والجدير بالذكر أن صحاري حفر الباطن تعتبر من أجود البراري في انبات الكمأ حيث هطلت امطار غزيرة في موسم “الوسم” الذي بدأ من 15 اكتوبر لغاية 5 ديسمبر وقد وسمت جميع البراري المحيطة بحفر الباطن بشكل ممتاز مما يساعد على ظهور الكمأ بشكل كبير – إن شاء الله – وتستقبل حفر الباطن العديد من المواطنين من مختلف مناطق المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في البحث عن الكمأ مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي كبير للمحافظة لاسيما الفنادق والشقق الفندقية والأسواق الشعبية وينتعش خلالها السوق الموسمي للكمأ بالعديد من المزايدات قد تصل لمبالغ كبيرة بحسب حجم الكمأ وجودته.

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