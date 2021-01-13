الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي -رحمه الله

جازان -فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى الدكتور أسامه بن أحمد الحربي وكافة أفراد أسرته ، في وفاة والدهم -رحمه الله- رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق، والأديب والشاعر ، الاستاذ أحمد بن إبراهيم الحربي، عقب معاناة مع المرض.

واشاد سمو نائب أمير منطقة جازان ، بما قدمه الأديب والشاعر الراحل الحربي من جهود في تطوير الجانب الأدبي في المنطقة من خلال رئاسته لنادي جازان الأدبي وإسهاماته ومشاركته الشعرية العديدة في كافة المحافل داخليا وخارجيًا.

ودعا سمو نائب أمير منطقة جازان -المولى عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو وأفراد أسرة الفقيد الحربي ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم.

سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.