أمير منطقة القصيم يستقبل رؤساء المراكز الجدد

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , رؤساء المراكز الذين قدموا للسلام على سموه عقب تكليفهم في مناصبهم الجديدة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, داعياً الله لهم أن يوفقهم في أعمالهم ومهامهم.



وأكد الأمير فيصل بن مشعل في كلمة وجهها لرؤساء المراكز, أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة بوصفهم الذراع المهم للإمارة وتشجيع الاستثمار , مشيراً إلى أن آراء ومقترحات المواطنين محل اهتمام الجميع , حاثاً على مراقبة الله في أداء عملهم ومتابعة أمور المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

فيما أعرب رؤساء المراكز عن اعتزازهم وتقديرهم بالثقة الغالية التي تشرفوا بها, آملين أن يكونوا عند حسن الظن لخدمة المنطقة ومحافظاتها وتأدية الدور على أكمل وجه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فهد العواد.