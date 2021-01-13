تقني مكة تشارك بـ 11 مبادرة تعزز القدوة في العالم الرقمي

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تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ب 11 مبادرة رقمية في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ” .

ومن بين المبادرات ” بنان ” وتنفذها الكلية التقنية للبنات بجدة وهي عبارة عن موقع إلكتروني متخصص في تدريب ذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك من خلال تقديم برامج رقمية تتوائم مع عنوان الملتقى لهذا العام ، كذلك “غِراس ” وهو تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية يهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وشعور الانتماء وإيجاد القدوة للطفل في العالم الافتراضي، يساعد الآباء والمربيين على بناء منظومة القيم لدى الأطفال.

ومن المبادرات منصة الموارد التدريبية المفتوحة (مُتم) وتدعم المحتوى التدريبي المفتوح، وهي منصة إبداعية تفاعلية تتميز بالبحث عن معرفة آمنة وموثوقة لجميع المدربين والمتدربين والمهتمين في قطاع التدريب التقني والمهني، وتضم المنصة مواد تدريبية إبداعية مفتوحة سواء كانت (مواد تدريبية أو إثراءيه أو تعليمية أو تطبيقية) وبأي صورة كانت (فيديو، نص، صورة، أو برمجيات)، متوفرة للجميع كملك عام مشترك أو كمشروع إبداعي، أو يتم إصدارها باستخدام رخصة ملكية فكرية معينة، تسمح بنشر ومشاركة وتعديل هذه الموارد والتعاون مع الآخرين لإعادة استخدامها.

وتشارك الإدارة أيضاً بمبادرة “الابتكار ورقمنة ريادة الاعمال” وتهدف إلى زيادة الوعي لدى رواد الاعمال بتوظيف ابتكاراتهم الى التكنولوجيا التي تزيد من فرص نجاحهم وفتح اسواق جديدة وذلك باستخدام الأدوات والآلات والتقنيات عن طريق رقمنة العمل والمشاريع بتقديم الاستشارات والدورات إلكترونيا، والتسويق والاعلان لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المبادرات أيضاً “تعليمنا مُعزز رقمياً” وتركز على تقنية الواقع المعزز لتساهم بدورها في إعادة تعريف التعلم، و جعله ذا غاية و معنى ، كذلك مبادرة ” شغلك من بيتك” وتسهم في مساعدة الشباب والباحثين عن العمل بشكل عام على التطوير والتدريب في المجال الرقمي والبحث عن عمل حر، وذلك لأهداف معرفية واقتصادية تتمثل في إتاحة فرص دخل متميزة كدورة في صيانة الجوال والحاسب للمبتدئين وأيضا دورات متقدمة في هذين المجالين الأكثر طلبا في سوق العمل، كما ان المبادرة تشمل ذوي الإعاقة واستخدام لغة الإشارة في ذلك لخلق مجتمع متجانس يحوي جميع فئاته وتأهيلهم للعمل الحر ووظائف المستقبل.

وتساهم الإدارة أيضاً بمبادرة ” الثقافة الرقمية بمكة الذكية ” وترمي إلى إلغاء الكتب الورقية بمكتبات المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وتحويل المكتبة الى مكتبة رقمية متطورة يمكن للطالب والزائر والاستاذ والموظف مسح العلامة الرقمية (الباركود) من القائمة المختارة والتي تناسب الحدث والمكان وبيئة التدريب وبدء القراءة بشكل أسهل وأفضل مع تحفيز المستفيدين بأساليب ممتعة من خلال طرح عدد من المسابقات لحثهم على القراءة واستخدام التقنية في ذلك.

وتشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام بمبادرة ” “رقمي واعد”

وتهدف إلى التنوع بالبرامج والأنشطة النوعية لإستهداف اكبر عدد من المستفيدين ف شتى المجالات الممكنة وقياس اثرها على المدى الطويل مستعنين بالخدمات الرقمية التي يمكن أن تساهم بإستدامة هذه البرامج ومنها: النزاهة والامن الفكري في المستقبل الرقمي، و منصة تقني وافتخر لنشر ثقافة العمل المهني من خلال تقديم برامج تعريفية للمجتمع، و مسابقة رقمية لأفضل تطبيق يخدم الحاج والمعتمر، واللقاء الافتراضي لرواد الاعمال، بالإضافة إلى قصة نجاح وتعرض لقاء افتراضي لرواد الاعمال الناجحين من خريجي التدريب التقني) ، كذلك اللقاء الافتراضي لمدراء الموارد البشرية في جميع القطاعات بالمنطقة، والمعسكر الرقمي لجوالة وكشافة منطقة مكة المكرمة، وندوة رقمية عن الاعتدال والوسطية وثقافة النمذجة والطباعة ثلاثية الابعاد ،و أتمتة الخدمات الالكترونية لمنسوبي الكلية.

ومن المبادرات “براً بكم”وتسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز مفهوم العالم الرقمي لدى كبار السن والشمولية وإدماجهم في استخدام جميع الأنظمة الرقمية على مستوى المحافظة ، حيث سيتم تنفيذ حزمة من البرامج ، تهدف إلى إكسابهم المهارات اللازمة من أجل إنجاز ومتابعة معاملاتهم الالكترونية والمالية ، بخصوصية وسرية تامة ، وذلك استنادًا إلى دراسة أجريت في هذا الجانب، أيضاً من المبادرات ” المسجد الرقمي” وهو تطبيق يعتمد على تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والتي تشمل:(تحديد مواقع المساجد، أوقات الصلاة واتجاه القبلة، المساجد التي يصلى بها العيد ويوم الجمعة، مستوى الخدمة ، التواصل مع الإمام والمؤذن ،فعاليات وأنشطة ومسابقات، حلقات القرآن ،المكتبة المرئية، والأمن والسلامة.

وأخيراً مبادرة “التدريب الرقمي” وهو عبارة عن منصة الكترونية رقمية يتم من خلالها تقديم الدورات التخصصية عن بعد لكافة أطياف المجتمع، وذلك من خلال مشاركة منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بجانب منشآت التدريب الأهلي والبالغ عددهما اجمالاً 245 منشأة تدريبية على مستوى المنطقة .