مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة

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المناطق - وكالات

قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل فيل فودين هدف الفوز الصعب 1-صفر على برايتون أند هوف ألبيون المتعثر.

وكانت لمسة فودين الحاسمة قبل نهاية الشوط الأول في استاد الاتحاد كافية لتحقيق سيتي الانتصار الرابع على التوالي في الدوري لكنه لم يتحقق بسهولة.

وأتيحت أمام سيتي بعض الفرص لتعزيز تقدمه لكن الحارس روبرت سانشيز وإطار المرمى أنقذا برايتون الذي أنهى اللقاء بقوة.

وكان يمكن لأصحاب الضيافة التخلص من التوتر في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن البديل رحيم سترلينغ سدد ركلة جزاء فوق العارضة.

وتقدم سيتي للمربع الذهبي ولديه 32 نقطة من 16 مباراة بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر مانشستر يونايتد ونقطة خلف حامل اللقب ليفربول وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب غوارديولا.

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