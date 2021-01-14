احدث الأخبار

الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي
أبرز المواد
 مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة
أبرز المواد
 مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار
أبرز المواد
 ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف
أبرز المواد
 ولي العهد: 6 تريليونات دولار قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة
أبرز المواد
 ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تواصل جهودها في نزح مياه الأمطار برفع ١٨ ألف طن
منطقة عسير
 تقني مكة تشارك بـ 11 مبادرة تعزز القدوة في العالم الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة القصيم يستقبل رؤساء المراكز الجدد
منطقة القصيم
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي -رحمه الله-
منطقة جازان
 وزارة التعليم : استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021
أبرز المواد
الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي

الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي

أبرز المواد
مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة

مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة

أبرز المواد
مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار

مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار

أبرز المواد
ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

أبرز المواد

الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي

الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي
http://almnatiq.net/?p=939527

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية،تصنيف الأمين العام السابق لكتائب حزب الله عبدالعزيز ملوح المحمداوي – المعروف أيضًا باسم “أبو فدك” – كإرهابي عالمي.
وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم: إنّ كتائب حزب الله تعد منظمة إرهابية مدعومة من إيران، تسعى إلى تعزيز أجندة إيران الخبيثة في المنطقة، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية في العراق، بما في ذلك الهجمات بالعبوات الناسفة، والهجمات بالنيران غير المباشرة، وهجمات القنابل الصاروخية، إضافةً إلى تورطها في عمليات سرقة واسعة النطاق لموارد الدولة العراقية، وقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين والنشطاء السلميين في العراق.
وأشار البيان إلى أن المحمداوي يعمل بشكل منفصل بالاشتراك مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس لإعادة تشكيل مؤسسات أمن الدولة العراقية الرسمية بعيدًا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة العراقية ومحاربة داعش ، لدعم أنشطة إيران الخبيثة بدلاً من ذلك.
وأضافت الخارجية: أن العناصر المدعومة من إيران، بما في ذلك تلك التي يلعب فيها المحمداوي الآن دورًا قياديًا، سبق لها أن تورطت في أعمال عنف طائفية ، بما في ذلك اختطاف مئات الرجال من المناطق المحررة من سيطرة داعش.
وأوضح البيان أن تصنيف المحمداوي كإرهابي عالمي، يهدف إلى حرمانه من الموارد اللازمة للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية، حيث حُظِرت جميع ممتلكاته ومصالحه الموجودة في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر دخول الأمريكيين في أي معاملات معه.

روابط ذات صلة

مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة

مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة
مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار

مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار
ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*