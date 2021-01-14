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20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام

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20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام

20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=939528

قامت رئاسة الحرمين الشريفين بنشر أجهزة تعقيم الأجواء وتطهيرها بنظام البخار الجاف في جميع مساحات البيت الحرام والأسطح للإسهام في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية بين المعتمرين وزاور المسجد الحرام .
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري أنه يجري حاليا استخدام أكثر من (20) جهازا للتعقيم بنشر البخار الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق .
وبين أن الجهاز يعمل على تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات ( 2.1مايكرون) ما يساعدها على البقاء مدة أطول، كما يغطي الجهاز الواحد ما يزيد عن (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة.

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