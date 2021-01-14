احدث الأخبار

الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم
أبرز المواد
 “هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية
أبرز المواد
 بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي
أبرز المواد
 مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة
أبرز المواد
 مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار
أبرز المواد
 ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف
أبرز المواد
 ولي العهد: 6 تريليونات دولار قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة
أبرز المواد
 ماذا سيتم بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ ..”متحدثة التعليم” تجيب
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تواصل جهودها في نزح مياه الأمطار برفع ١٨ ألف طن
منطقة عسير
 تقني مكة تشارك بـ 11 مبادرة تعزز القدوة في العالم الرقمي
منطقة مكة المكرمة
الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم

الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم

أبرز المواد
“هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية

“هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية

أبرز المواد
بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام

20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام

أبرز المواد

ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

ترامب يوصي “جميع” الأميركيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف
http://almnatiq.net/?p=939529
المناطق - الرياض

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الأربعاء “جميع الأميركيين”إلى الهدوء تزامنا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.

وقال ترامب في بيان مقتضب “في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع”.

وأضاف “ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أميركا. أدعو جميع الأميركيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات”.

وعلى خلفية أحداث الشغب، دعا الديمقراطيون إلى إقامة جلسة تصويت على عزل ترامب في مجلس النواب، يوم الأربعاء، لكن تجريد الرئيس من منصبه يبدو أمرا متعذرا، في الوقت الحالي، إذ لم يتبق لترامب سوى نحو أسبوع في البيت الأبيض.

وفي حال موافقة مجلس النواب على توجيه صك اتهام لترامب، فإن مجلس الشيوخ الحالي الذي يتولى مثل هذه المحاكمات، لن يتسلمه إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم فقط من انقضاء ولاية ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وصرحت بيلوسي خلال جلسة بشأن عزل الرئيس في مجلس النواب، بأن الحقيقة والمحاسبة أمران مهمة، مضيفة أن الرئيس زج بالمتمردين وأعداء الحرية.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ”المتمردين” من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأميركي، مضيفة أنه يخوض حربا ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.

روابط ذات صلة

“هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية

“هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية
الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم

الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم
بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*