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بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان

بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=939543
المناطق - الرياض

اختتمت اليوم منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث خسر فريق الجبلين من ضيفه الثقبة بنتيجة 3-2، ليرتفع رصيد الثقبة إلى 19 نقطة بالمركز 12، وبقي الجبلين ثالثًا بـ 28 نقطة.
وخسر الجيل من ضيفه النجوم بنتيجة 1-2، ليبقى رصيد الجيل عند 14 نقطة بالمركز الـ 16، بينما رفع النجوم رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الـ 20، فيما فاز فريق الشعلة على مضيفه فريق الكوكب بنتيجة 2-1، ليرفع الشعلة رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الـ 15، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 20 نقطة بالمركز 10.
وتغلَّب فريق الحزم على ضيفه فريق جدة بنتيجة 5-0 ليصبح رصيد الحزم 40 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد جدة عند 15 نقطة بالمركز 14، وفي آخر مباريات الجولة تغلب الخليج على فريق النهضة بنتيجة 1-0 ليصبح الخليج بـ 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد النهضة عند رصيده السابق 13 نقطة بالمركز الـ 17.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات ، شهدت فوز الفيحاء على هجر 1-0، وخسر الدرعية من الطائي 0-2 ، فيما كسب عرعر ضيفه فريق الساحل بنتيجة 3-2، وفوز نجران على العدالة بنتيجة 3-2، وانتصار أحد على البكيرية بنتيجة 2-0.

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