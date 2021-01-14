احدث الأخبار

دراسة تكشف: هكذا تؤثر حرارة الطعام على شهيتنا
صحة
 “واتساب” تجيب على أبرز أسئلة تشغل بال المستخدمين
أبرز المواد
 هل يمكن الخلط بين لقاحات كورونا؟
أبرز المواد
 ما هو مصير كورونا بعد بلوغ المناعة الجماعية؟
أبرز المواد
 الجفاف يحاصر تركيا.. نفاد المياه يهدد أكبر مدن البلاد
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تحصل على التصنيف الأعلى لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم
أبرز المواد
 “هدد” يسعى من عملية إطلاق الصقور إلى سرعة تكيفها في بيئاتها الطبيعية
أبرز المواد
 بـ 5 مباريات.. ختام منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 20 جهازًا لتعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجَّاف بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنّف الأمين السابق لحزب الله كإرهابي عالمي
أبرز المواد
 مان سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة
أبرز المواد
 مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” فيها 240 مليون دولار
أبرز المواد
دراسة تكشف: هكذا تؤثر حرارة الطعام على شهيتنا

دراسة تكشف: هكذا تؤثر حرارة الطعام على شهيتنا

صحة
“واتساب” تجيب على أبرز أسئلة تشغل بال المستخدمين

“واتساب” تجيب على أبرز أسئلة تشغل بال المستخدمين

أبرز المواد
هل يمكن الخلط بين لقاحات كورونا؟

هل يمكن الخلط بين لقاحات كورونا؟

أبرز المواد
ما هو مصير كورونا بعد بلوغ المناعة الجماعية؟

ما هو مصير كورونا بعد بلوغ المناعة الجماعية؟

أبرز المواد

الجفاف يحاصر تركيا.. نفاد المياه يهدد أكبر مدن البلاد

الجفاف يحاصر تركيا.. نفاد المياه يهدد أكبر مدن البلاد
http://almnatiq.net/?p=939550
المناطق - وكالات

بلغت مستويات المياه في تركيا معدلات منخفضة للغاية بعد نقص كبير في الهطولات المطرية، الأمر الذي تسبب بأقسى موجة جفاف شهدتها البلاد منذ عقد من الزمن.

وتواجه المدن الرئيسية في أنحاء تركيا خطر نفاد المياه في الأشهر القليلة المقبلة، ومنها إسطنبول التي لم يتبقى لديها من احتياطي مياه سوى ما يكفيها لأقل من 45 يوما.

وتسببت الهطولات المطرية المتدنية هذا العام بأشد موجة جفاف عرفتها تركيا منذ 10 سنوات، وباتت إسطنبول التي يقطنها 17 مليون شخص، على شفير أزمة مياه خطيرة، حسبما ذكرت غرفة المهندسين الكيميائيين التركية.

وحذّر عمدة أنقرة منصور يافاش، في وقت سابق من الشهر الجاري، من خطر الجفاف، لافتا إلى أن العاصمة التركية أمامها 110 أيام فقط لتستهلك مخزونها المائي من السدود والخزانات، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ولا تختلف الصورة بالنسبة لثاني أكبر مدينتين في تركيا، إزمير وبورصة، حيث امتلأت السدود فيهما بنسبة 36 و24 في المئة على التوالي.

كذلك يخشى مزارعو القمح في كل من قونية وأدرنة على الحدود مع اليونان وبلغاريا، من عدم نجاح محصول هذا العام بسبب شح الأمطار.

روابط ذات صلة

“واتساب” تجيب على أبرز أسئلة تشغل بال المستخدمين

“واتساب” تجيب على أبرز أسئلة تشغل بال المستخدمين
هل يمكن الخلط بين لقاحات كورونا؟

هل يمكن الخلط بين لقاحات كورونا؟
ما هو مصير كورونا بعد بلوغ المناعة الجماعية؟

ما هو مصير كورونا بعد بلوغ المناعة الجماعية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*