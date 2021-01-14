“هدف” يجدد دعوته للسعوديين للتسجيل والاستفادة من 16 ألف دورة تدريبية يقدمها برنامج “دروب ـــ إن”

المناطق - الرياض

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دعوته لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل من الجنسين، إلى التسجيل والاستفادة من 16 ألف دورة تدريبية يقدمها برنامج “دروب ــــ إنْ”، في مرحلته الثالثة، في عدد من المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وذلك من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in/ .

وتأتي دعوة الصندوق، في إطار حرصه على تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك بما يتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل.

ويمنح برنامج “دروب ــ إن” المستفيدين تدريب غير محدود لأكثر من 16 ألف دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

ويهدف البرنامج، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويشتمل البرنامج على 14 مجالاً منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.