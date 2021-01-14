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هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة في المتنزهات الشتوية خلال إجازة منتصف العام بالرياض

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هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة في المتنزهات الشتوية خلال إجازة منتصف العام بالرياض

هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة في المتنزهات الشتوية خلال إجازة منتصف العام بالرياض
http://almnatiq.net/?p=939568
المناطق - الرياض

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ، مصليات متنقلة في المتنزهات والمهرجانات الشتوية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
وقد استفاد من هذه المصليات أكثر من 6000 مصلٍ في عدة مواقع في منطقة الرياض خلال إجازة منتصف العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وفي هذا الصدد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في الفترة الشتوية لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.

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