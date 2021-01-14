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ثمانية برامج لـ56 يتيم في دار الحضانة الإجتماعية بالرياض

ثمانية برامج لـ56 يتيم في دار الحضانة الإجتماعية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=939592
المناطق - الرياض

نفذت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الثلاث اشهر الأخيرة ثمانية برامج تدريبية واجتماعية للمشمولين بالرعاية داخلها من فئة الأيتام والكادر الوظيفي العامل معهم .

اشتملت البرامج التي نفذت عن بعد على دورات ومحاضرات في مواضيع متنوعة منها ” اساسيات التصوير الفوتوغرافي ،كيف اكون مخترع ،حقوق الطفل ، دور الإيمان في بناء الشخصية الإنسانية ، مهارات حل المشكلات ” ورافق الدورات بعض العروض المرئية التوضيحية والتطبيقات العملية للمتدربات كما شملت البرامج مجموعة من البرامج الترفيهية الدورية وبرامج المناسبات والأيام العالمية مثل ” اليوم العالمي للسرطان” “يوم التسامح” بالإضافة الى حفل نظمته الدار لتكريم الأيتام الناجحين لديها وشارك فيه مايقارب من “30” طفلاً وفتاة .

يذكر ان دار الحضانة الاجتماعية بالرياض تعد احدى دور رعاية الأيتام التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتضم 56 طفلاً وفتاة تقدم لهم جميع خدمات الرعاية بالإضافة إلى الإيواء.

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