الإمارات تصدر بيانا حول الانفجار بسفارتها في بنغلاديش

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سفارة الإمارات في بنغلاديش أصدرت بيانا حول ما تم تداوله بخصوص وقوع انفجار في مركز التأشيرات في السفارة.

ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في «تويتر»، اليوم (الخميس) بيان السفارة، الذي جاء رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع للسفارة في العاصمة البنغلاديشية دكا أمس (الأربعاء)، إذ أوضحت السفارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشكلات ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

وأكدت السفارة أنها تقوم -بالتعاون مع السلطات المحلية- بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.