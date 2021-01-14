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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=939608
المناطق - تبوك

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني من الجميع لأخذ الحيطة وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الخميس 1442/6/1 هـ وحتى السبت الموافق 6/3/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف وتبوك ) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة،  ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول،  فيما ستتأثر منطقة ( مكة المكرمة ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.    كما دعت المديرية العامة إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء،  والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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