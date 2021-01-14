تعميم فوري بشأن خطبة الجمعة غداً

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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً فورياً يتعلق بموضوع خطبة الجمعة غداً من خلال التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها. وفقا لـ عكاظ

وتسلمت إدارة شؤون المساجد ووحدة الخطباء المتعاونين ومديرو إدارت المساجد والدعوة والإرشاد التعميم، الذي أكد سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها ومنها الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.