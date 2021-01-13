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أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

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أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=939621
المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية الساحل أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد أن تعرضت لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تقرر إغلاق الواجهة والبدء بأعمال الصيانة والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغطاء النباتي والمرافق الأخرى بالواجهة؛ حرصًا على سلامة الزوار والمتنزهين.
من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم حتى انتهاء أعمال التنسيق بين الأمانة وشركة الكهرباء السعودية للمعالجة وصيانة بعض أعمدة الكهرباء التابعة للشركة والتأكد من سلامة الكيابل والتوصيلات الكهربائية ومعالجة المتضرر منها، مؤكدًا أن إجراء الإغلاق جاء بشكل مؤقت لتتمكن بلدية الساحل من إعادة تهيئة الواجهة ومرافقها والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بها؛ حفاظًا على سلامة الزوار والمتنزهين، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات.
وأضاف الحميدي أنه تم التوجيه بدعم بلدية الساحل في أعمالها بالواجهة البحرية بكافة الكوادر البشرية والآليات لاحتواء آثار الأمطار، موضحًا أن الأضرار التي تعرضت لها الواجهة شملت عددًا من الأكشاك والمرافق، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في الواجهة البحرية حاليا لوجود شبكة تصريف مياه على كامل المشروع، موضحاً أنه يتم حاليًا العمل للتأكد من سلامة المرافق بالواجهة البحرية تمهيدا لتشغيلها واستقبال الزوار بالتنسيق مع شركة كهرباء السعودية.
الجدير بالذكر، فإن أمين منطقة عسير وجه الامانة وعددًا من بلديات المنطقة بدعم جهود وأعمال بلدية الساحل؛ نظرًا لكمية المياه التي هطلت مؤخرًا، إضافة إلى دعم أعمال تهيئة الواجهة البحرية وإعادة فتحها للزوار والمتنزهين بعد التأكد من كل سلامة مرافقها واكتمال الخدمات بها.

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