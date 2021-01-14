احدث الأخبار

أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه
منطقة عسير
 أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية
منطقة عسير
 تعميم فوري بشأن خطبة الجمعة غداً
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 الإمارات تصدر بيانا حول الانفجار بسفارتها في بنغلاديش
أبرز المواد
 ابنة رفسنجاني تشن هجوما على النظام الإيراني وتؤكد ضحية تدخل بلادها في سوريا 500 ألف قتيل
أبرز المواد
 ثمانية برامج لـ56 يتيم في دار الحضانة الإجتماعية بالرياض
منطقة الرياض
 “نيوزويك”: إيران تنشر طائرات مسيّرة انتحارية في اليمن
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يزور مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية
أبرز المواد
 تَوافق بين “موسكو” و”الرياض” لتنظيم اختبار “سبوتنيك-V” وتوطين إنتاجه بالمملكة
أبرز المواد
 قيمة تغطية تكاليف علاج الحالات النفسية بوثيقة الضمان الصحي
أبرز المواد
 “نيوم” تحتضن مشروعاً ضخماً للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار
أبرز المواد
أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه

أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه

منطقة عسير
أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

منطقة عسير
تعميم فوري بشأن خطبة الجمعة غداً

تعميم فوري بشأن خطبة الجمعة غداً

أبرز المواد
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد

أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه

أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه
http://almnatiq.net/?p=939630
المناطق - أبها

شهد مركزا القحمة والحريضة أمطارًا غزيرة خلال اليوميين الماضيين، حيث سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي ارتفاع منسوب المياه وذلك يوم الإثنين ٢٠٢٠/١/١١ حيث بلغت ٤٨.٢ ملم.
وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير إن كمية الأمطار كانت غزيرة جدًا لهذا تم العمل مباشرةً على احتواء منسوب المياه من خلال الآليات والمضخات والكوادر البشرية المختصة، مؤكدًا تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة حسب القراءات الإرشادية بالأمانة، موضحًا أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع إضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن تم دعم الجهود بتوجيه عددٍ من البلديات الأخرى للقيام بأعمال احتواء منسوب المياه وإعادة فتح الشوارع والطرقات وأعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية.
وأضاف الحميدي أنه عقب هطول الأمطار والسيول قامت الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل وعددٍ من البلديات الأخرى باستنفار كل الفرق الميدانية وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات، فضلاً عن صيانة الواجهة البحرية وتنظيفها والتأكد من سلامة كل مرافقها إضافةً إلى صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق المخصصة لهذه الأعمال وتمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات، موجهاً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

روابط ذات صلة

أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

أمانة منطقة عسير: انتهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة ٩٥٪؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية
أمانة عسير وبلدياتها تواصل جهودها في نزح مياه الأمطار برفع ١٨ ألف طن

أمانة عسير وبلدياتها تواصل جهودها في نزح مياه الأمطار برفع ١٨ ألف طن
خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار

خلال شهر.. صحة عسير تجري 96 عملية استبدال مفاصل ضمن برنامج لتقليص قوائم الانتظار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*