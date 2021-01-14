أمانة منطقة عسير: كمية أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم والبلديات تعمل على احتواء المياه

المناطق - أبها

شهد مركزا القحمة والحريضة أمطارًا غزيرة خلال اليوميين الماضيين، حيث سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي ارتفاع منسوب المياه وذلك يوم الإثنين ٢٠٢٠/١/١١ حيث بلغت ٤٨.٢ ملم.

وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير إن كمية الأمطار كانت غزيرة جدًا لهذا تم العمل مباشرةً على احتواء منسوب المياه من خلال الآليات والمضخات والكوادر البشرية المختصة، مؤكدًا تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة حسب القراءات الإرشادية بالأمانة، موضحًا أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع إضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن تم دعم الجهود بتوجيه عددٍ من البلديات الأخرى للقيام بأعمال احتواء منسوب المياه وإعادة فتح الشوارع والطرقات وأعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية.

وأضاف الحميدي أنه عقب هطول الأمطار والسيول قامت الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل وعددٍ من البلديات الأخرى باستنفار كل الفرق الميدانية وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات، فضلاً عن صيانة الواجهة البحرية وتنظيفها والتأكد من سلامة كل مرافقها إضافةً إلى صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق المخصصة لهذه الأعمال وتمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات، موجهاً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.