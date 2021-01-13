أمير القصيم يلتقي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس نادي سباقات الخيل، يرافقه مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة عبدالعزيز التويجري ، وعدد من منسوبي الهيئة.



ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع هذه الرياضة العريقة والأصيلة التي تمثل إرثاً تاريخياً عميقاً للمملكة، مشيراً سموه إلى أن المملكة تعمل بشكل كبير على تطويرها وتطوير سباقات الخيل من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية.



وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية مشاركة ممارسي هذه الرياضة، وملاك الخيل، لتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات لتطوير هذه الرياضة ، متمنياً للقائمين على الهيئة كل التوفيق والسداد.

من جهته، قدم سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، الشكر للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر والمتواصل لنشاطات الفروسية بشكل عام، سواءً عن طريق نادي سباقات الخيل، والاتحادات المختلفة، كاشفاً عن أن المستقبل واعدً بتوفيق من الله لرياضة الفروسية بدعم القيادة الرشيدة وسيرى الجميع نتائج هذا العمل في المستقبل القريب.