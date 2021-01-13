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نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

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منطقة عسير

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=939645
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.
وتسلم سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء التقرير السنوي للفرع للعام المنصرم، مستمعاً لشرح مفصل عن ما احتواه من مشاريع الإسكان بالمنطقة والتي تجاوز عددها 41.518 منتجاً حتى نهاية العام 2020م، تمثل جميع برامج ومبادرات وزارة الإسكان التي تشمل منتجات “الأراضي المطورة، والفلل السكنية الجاهزة، ومنتجات البيع على الخارطة، والإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، والشراء المباشر من السوق، والبناء الذاتي”.
وأكد سموه أهمية الأعمال والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن بجميع مناطق وطننا العزيز، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يضمن توفير السكن المناسب لأهالي المنطقة وفق برامج ومبادرات وزارة الإسكان بما يحقق رغبات المستفيدين ويمكنهم من تملك المسكن الأول، منوهاً بما تجده منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

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