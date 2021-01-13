أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات مركز “تأكد” في تبوك

المناطق - تبوك

قدّم مركز “تأكد” في تبوك خدماته لـ 46387 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .يذكر أن مراكز “تأكد” خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس “كورونا” عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي” لعمل المسحات اليومية للكشف عن مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات .