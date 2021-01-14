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أمين الأحساء يفتتح مبنى بلدية سلوى الجديد

أمين الأحساء يفتتح مبنى بلدية سلوى الجديد
http://almnatiq.net/?p=939655
المناطق - الأحساء

أكد أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن الأمانة وضعت ضمن خططها الاستراتيجية في استمرارية المشاريع الخدمية والتطويرية لمدينة سلوى، نظير موقعها الاستراتيجية الواقع على مفترق دولي، ووجود منفذ سلوى الحدودي مع دول قطر الشقيقة، والذي يأتي وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز الخدمات للوطن والمواطن، والتي تأتي بتوجيهات من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل.  

جاء ذلك خلال افتتاحه لبلدية سلوى الجديد، صباح يوم الخميس 21 جمادى الثانية، بحضور وكيل البلديات م.محمد المغلوث، ورئيس البلدية صلاح الدهنين، حيث يقع المبنى 2500 متر مربع ويحوي على 28 مكتب، مقسمة بحسب الشؤون الإدارية والفنية للخدمات التي تقدمها البلدية، إضافة إلى ساحات مخصصة لمواقف السيارات، ومبنى الكراج.  

أعمال النظافة العامة على الطرق الرئيسية التي تمتد إلى منفذ سلوى الحدودي، إضافة إلى 15 هجرة تابعة إشرافياً لبلدية سلوى، كما تتم أعمال الكنس الآلي واليدوي للطرق، وعمليات الإصحاح البيئي للهجر وإزاحة الرمال، إضافة إلى تزين الجزر بالزهور الحولية والإضاءات على الطرق العامة، في حين تم تكثيف الرقابة الشاملة على المحال التجارية الواقعة على الطريق الدولي، وتكثيف التوعية بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري العمل على تركيب مزيدا من المظلات على شاطئ سلوى وتأمين الخدمات اللازمة لمرتادي الشاطئ.  

وافتتح أمين الأحساء حديقة “المحدار” والواقعة على مساحة 15 ألف متر مربع، والتي تحوي مسطحات خضراء وساحات للجلوس وأخرى لألعاب الأطفال، كما تابع الأمين تنفيذ مشاريع أعمال السفلة وتطوير شبكات الطرق الحضرية في معالجة ازدواجية طريق هجرة المحدار، والتي تعتبر من الهجر الأعلى كثافة سكانية، وتابع سير العمل في مسلخ سلوى الجديد والذي تم تشغيله مؤخرا، كما تم البدء في مشروع مسلخ جديد في هجرة تماني.

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