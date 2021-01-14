أمانة الشرقية: أكثر من ٤٥ متطوعة ومتطوعة شاركوا بأكثر من 5 آلاف ساعة تطوعية في حديقة القادسية بالدمام

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شارك أكثر من 45 متطوعًا في مبادرة “حدائق الفن” والتي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي بعد أن استمرت أسبوعين، في حديقة القادسية بحي الجلوية بالدمام، ضمن مبادرات “مجتمع مبادر” التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع بلدية وسط الدمام.

وذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بأن مبادرة “حدائق الفن” تهدف لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، من خلال التركيز على العناصر المهمة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ولفت الى أن المتطوعين والمتطوعات ساهموا في تجميل مرافق حديقة القادسية بحي الجلوية بالدمام من خلال القيام بعمل رسومات ولمسات إبداعية على الجدران والكراسي ودورات المياه والحاويات، وزرع شتلات ورود في أرجاء الحديقة، والتي استمرت على مدى أسبوعين، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 5040 ساعة.

وأكد المهندس زياد مغربل على أهمية العمل التطوعي عبر مشاركة الفرد في خدمة المجتمع والذي يمثل دور حضاري يدل على تقدم المجتمعات ورقيها، ومن هذا المنطق وتفعيلاً لدور التطوع والمتطوعين والمتطوعات، قال بأن الأمانة تعمل على تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التطوعية الأخرى لتشجيع العمل التطوعي، والذي يعتبر أحد محاور رؤية المملكة 2030، من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع عبر إطلاق مبادرات وندوات تساعد في إثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة، بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع.