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أمانة المنطقة الشرقية تنفذ 823 جولة رقابية وتعقّم 760 موقعاً بالمنطقة

أمانة المنطقة الشرقية تنفذ 823 جولة رقابية وتعقّم 760 موقعاً بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=939676
المناطق_واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 823 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، بهدف متابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية، أسفرت عن ضبط 8 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد – 19، ومخالفتين تكدس في الأسواق المركزية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً، باستخدام 136670 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 446 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، إضافة الى رفع 6726 طناً من النفايات، وإزالة 4791 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

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