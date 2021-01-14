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محافظ الوجه يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه

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محافظ الوجه يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه

محافظ الوجه يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه
http://almnatiq.net/?p=939690
المناطق_تبوك

التقى محافظ الوجه العقيد شجاع الشريف اليوم برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يماني.ونوقشت خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين.وأوضح المهندس يماني أن نسبة تغطية محافظة الوجه بشبكات المياه بلغت ( 90% ) وتوجد 6 مشاريع مياه وصرف صحي يجري عملها بالمحافظة ويبلغ إجمالي قيمتها 96 مليون ريال.

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