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فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي

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فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي
http://almnatiq.net/?p=939700

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة( جندي ) .
وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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