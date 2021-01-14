مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الهوية الجديدة لـميدان الأمير فيصل بن خالد بمحافظة المجمعة

جاء ذلك خلال زيارة سموه لميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بالمحافظة.

حيث كان في استقباله أ. ماجد السبهان مدير الميدان واعضاء مجلس إدارة الفروسية الأستاذ خالد الثميري والأستاذ عبدالرحمن التركي وأعضاء ادارة الميدان .

ويعتبر إطلاق الهُوية البصرية للميدان أحد الخطوات الرئيسة للإعلان . والذي اتسم بعنصرين هامين يتعلقان بـ تأصيل الإرث التاريخي متمثلاً بشموخ قلعة منيخ “المرقب” والذي يُعد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة.و إدراج صورة خيلٍ جامح في قلب الهُوية وذلك تكريسًا للصورة الذهنية لدى المتلقي لقوة وكبرياء الخيل.

–كما أن اللونين الأزرق والذهبي يرمزان لإطار مضمار جري الخيل، حيث تلامس حوافرها رمال الأرض الذهبية، ويُطاول شموخ أعناقها زُرقة السماء.

من جانبه اعلن الأمير بندر بن خالد بن فيصل خلال زيارته عن دعم جوائز سباقات ميدان المجمعة بمائة ألف ريال.

وقام سموه والوفد المرافق من هيئة الفروسية ونادي السباقات بجولة على ميدان الفروسية وزيارة المنصة ومشاهدة أرض الميدان والمرافق التابعة له حيث أثنى سموه على المستوى الذي وصل له ميدان فروسية المجمعة كما اشاد سموه بالسبق لميدان الامير فيصل بن خالد باقامة معرض عربان للفن التشكيلي على مستوى ميادين المملكة المفتوحة .

من جانبه قدم الأستاذ ماجد السبهان شكره وتقديره لسموه على الدعم وماتحظى به المياديين من دعم واهتمام للارتقاء برياضة الفروسية .

وفي نهاية الزيارة تشرف مدير الميدان بتقديم درع تذكاري ولوحة فنية لسموه بهذه المناسبة .