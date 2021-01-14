أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي

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أوضحت (صحة عسير ) أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى النماص العام خلال العام الماضي 2020م ، بلغ 26495 مستفيداً .

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 565617 فحص مخبري و 1119 وحدة دم تم سحبها ، كما تم التعامل مع أكثر من 81 ألف وصفة طبية .

فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 5 الآف جلسة استفاد منها 1973 مستفيداً ، وقدمت الخدمة الاجتماعية بالمستشفى خدماتها 2999 مستفيداً ، وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الأشعة الـ20 ألف مستفيد ، وقدم قسم التغذية أكثر من 200 ألف وجبة .