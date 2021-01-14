احدث الأخبار

بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة
أبرز المواد
 العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة
أبرز المواد
 أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي
أبرز المواد
 مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة
أبرز المواد
 وظائف نسائية شاغرة بـ”مكافحة المخدرات” على رتبة “جندي”
أبرز المواد
 النصر يجدد للنجعي 3 سنوات
أبرز المواد
 السجلات الصحية قاعدة بيانات وطنية متكاملة لرصد وإحصاء الأمراض والمشاكل الصحية في المملكة
أبرز المواد
 فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي ) للكادر النسائي
أبرز المواد
 وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية
أبرز المواد
 محافظ الوجه يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه
أبرز المواد
 السحيباني” يلتقي المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” و “هيئة العقار” يتفقان على إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر
أبرز المواد
بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة

بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة

أبرز المواد
العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة

العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة

أبرز المواد
أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي

أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي

أبرز المواد
مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة

مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة

أبرز المواد

بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة

بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة
http://almnatiq.net/?p=939723
المناطق_ فضه عطيف

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان هذا اليوم الخميس ، مبلغ وقدره (٥٥٢.٠٠٠) الف ريال زكوات لعدد ١١٥ اسرة من الاسر المسجلين بها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية انه جرى صرف مبلغ (٤٠٠) الف ريال زكوات كدفعة أولى شملت الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن ٨ أفراد، ومبلغ (١٥٢.٠٠٠) ريال الدفعة الثانية شملت بقية الأسر من ذوي الدخل المحدود.

حيث تم الصرف على النحو التالي :
٩ أسر من ١٥ فرد فأكثر مبلغ ١٥٠٠٠ ريال
٩ أسر من ١١ إلى ١٤ فرد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال
٤٥ أسرة من ٨  إلى ١٠ أفراد مبلغ ٥٠٠٠ ريال
٥٢أسرة من ٦ إلى ٧ أفراد مبلغ ١٠٠٠ ريال

وأضاف الجابري انه تم صرف مبلغ٣٦٤٧١٠ ريال ضمن مشروع الكفالة الشهرية لعدد ٧٨٠ أسرة، مؤكدا أن الجمعية تبذل قصارى جهدها وحسب إمكاناتها ليصل دعمها لكافة الأسر المحتاجة بالمحافظة.

من جانبه شكر رئيس مجلس الادارة الأستاذ حسين الحريصي الداعمين وأهل الخير ثقتهم بالجمعية مما يحث الجمعية بكافة منسوبيها إلى بذل المزيد من السعي في خدمة المجتمع كافة والفقراء والمحتاجين والأيتام بشكل خاص.

روابط ذات صلة

العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة

العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة
أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي

أكثر من 26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال العام الماضي
مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة

مع إطلاق الهوية الجديدة الامير بندر بن خالد يدشن” ويدعم” فروسية المجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*