بر العارضة تودع أكثر من ٥٠٠ الف ريال زكوات للأسر الأشد حاجة

المناطق_ فضه عطيف

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان هذا اليوم الخميس ، مبلغ وقدره (٥٥٢.٠٠٠) الف ريال زكوات لعدد ١١٥ اسرة من الاسر المسجلين بها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية انه جرى صرف مبلغ (٤٠٠) الف ريال زكوات كدفعة أولى شملت الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن ٨ أفراد، ومبلغ (١٥٢.٠٠٠) ريال الدفعة الثانية شملت بقية الأسر من ذوي الدخل المحدود.

حيث تم الصرف على النحو التالي :

٩ أسر من ١٥ فرد فأكثر مبلغ ١٥٠٠٠ ريال

٩ أسر من ١١ إلى ١٤ فرد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال

٤٥ أسرة من ٨ إلى ١٠ أفراد مبلغ ٥٠٠٠ ريال

٥٢أسرة من ٦ إلى ٧ أفراد مبلغ ١٠٠٠ ريال

وأضاف الجابري انه تم صرف مبلغ٣٦٤٧١٠ ريال ضمن مشروع الكفالة الشهرية لعدد ٧٨٠ أسرة، مؤكدا أن الجمعية تبذل قصارى جهدها وحسب إمكاناتها ليصل دعمها لكافة الأسر المحتاجة بالمحافظة.

من جانبه شكر رئيس مجلس الادارة الأستاذ حسين الحريصي الداعمين وأهل الخير ثقتهم بالجمعية مما يحث الجمعية بكافة منسوبيها إلى بذل المزيد من السعي في خدمة المجتمع كافة والفقراء والمحتاجين والأيتام بشكل خاص.