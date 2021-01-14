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800 ألف فرصة عمل للنقل بالتطبيقات منها 4100 لسائقات سعوديات

800 ألف فرصة عمل للنقل بالتطبيقات منها 4100 لسائقات سعوديات
http://almnatiq.net/?p=939735
المناطق_ الرياض

أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في تصريح بثته قناة العربية، أن الهيئة وصلت لنسبة 100% في توطين نشاط توجيه المركبات، والذي يعد أحد أنماط الاقتصاد التشاركي وأكثرها انتشاراً في العالم، إذ يعتمد النشاط مشاركة الأصول لتقديم الخدمات في سيارات مملوكة للسائق وليس للتطبيق، فالسائق يعمل عبـر مركبته الخاصة والتطبيق يتولى عمليات التسويق وإيصال الراكب بالسائق.

كما أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بتفعيل نظام الاقتصاد التشاركي من خلال تطبيقات نقل الركاب، والتي حققت قفزات كبيرة إذ كانت في السابق تقدم في 9 مدن واتسعت لتغطي أكثر من 112 مدينة ومحافظة ومركز.

ويذكر أن توطين نشاط نقل المركبات ساهم في توفير أكثر من 800 ألف وظيفة، منهم 4100 سائقة سعودية، 10 الاف شاب يعملون بدوام كامل، بإجمالي عدد رحلات أكثر من 300 مليون رحلة خلال ثلاث سنوات، حققو خلالها 6 مليار ريال.

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