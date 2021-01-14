التعاون يتغلب على مستضيفه الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تغلب فريق التعاون على مستضيفه فريق الفتح في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف التعاون الأول اللاعب “عمار الدحيم” بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 47، ليضيف اللاعب “إياغو سانتوس” الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 50، فيما سجل للفتح الهدف الأول والوحيد اللاعب “سفيان بن دبكة” عند الدقيقة 11.