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5060 عضو تدريس و 63891 طالبًا وطالبة بجامعة الملك سعود

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5060 عضو تدريس و 63891 طالبًا وطالبة بجامعة الملك سعود

5060 عضو تدريس و 63891 طالبًا وطالبة بجامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=939747
المناطق_ الرياض

بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المرتبطين بالشعب الدراسية في جامعة الملك سعود خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021م 5060 ,وعدد الطلاب المنتظمين 63891، فيما بلغ عدد المقررات الدراسية 5407 وعدد الشعب 24886.
وأوضح تقرير فصلي لعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بالجامعة أن إجمالي الطلاب المشاركين على نظام الفصول الافتراضية بلغ 50355 بنسبة 78% من إجمالي الطلاب المسجلين على الشعب بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين دخلوا على هذا النظام 2933 بنسبة 58%.
وبلغ إجمالي الطلاب الذين دخلوا على نظام إدارة التعلم 60377 بنسبة 94.5% من عدد الطلاب المسجلين على الشعب بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 4358 بنسبة 86%
وتحقق خلال هذه الفترة زيادة نسبية في استخدام نظام إدارة التعلم وانخفاض معدل الأعطال وتوفر بدائل للفصول الافتراضية وعملها بكفاءة وتوفير الوسائل التوعوية لمستخدمي أنظمة التعليم عن بعد وتوفير الدعم الفني بقنواته المختلفة وكذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التعليم عن بعد وتطبيقاته، وبلغ عدد الذين حصلوا على شهادة التدريب 15336 من إجمالي عدد الملتحقين بالدورات 55452 بمعدل دخول 2551 على المنصة شهرياً.
يذكر أن عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات قامت منذ بداية تعليق العمل بسبب جائحة كوفيد-19 بتوفير الوسائل التي من شأنها ضمان عدم تأثر العمل الإداري الجامعي غير التعليمي والمحافظة على كفاءة عمل البوابة الموحدة للخدمات الإدارية بالجامعة باتخاذها العديد من الإجراءات.
واشتمل التقرير على عدد من المحاور والتحديات تضمنت الأهداف والرؤية والرسالة وملامح التحديات والأخبار ودعم التعليم والتدريب والعمل عن بعد والنظرة المستقبلية.

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