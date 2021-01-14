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السعودية.. صدور أول ترخيص يسمح للأفراد بتأجير سياراتهم عبر «التطبيقات»

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السعودية.. صدور أول ترخيص يسمح للأفراد بتأجير سياراتهم عبر «التطبيقات»

السعودية.. صدور أول ترخيص يسمح للأفراد بتأجير سياراتهم عبر «التطبيقات»
http://almnatiq.net/?p=939750

حصل تطبيق «شارك»، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أول وسيط تأجير إلكتروني، على أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات إلكترونيًّا بالمملكة.

وقال حساب «شارك»، بموقع «تويتر»، اليوم الخميس: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حصل تطبيق شارك اليوم على أول ترخيص وسيط التأجير إلكترونيًّا بالمملكة لتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات، نشكر وزارة النقل بدعم وزير النقل صالح الجاسر، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وشركة علم».

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح قد ذكر في مارس الماضي، أن الهيئة ستتيح قريبًا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية «تطبيق» ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين. وأضاف الرميح أن المحاكم تشهد قرابة 9 آلاف قضية سنويًّا نتيجة الخلافات بين أطراف عقد تأجير المركبات شكلت هاجسًا يوميًّا لأقسام الشرط.

ولفت إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو دون تأمين سيصبح من الماضي عبر «بوابة تأجير»، وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف عن مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط.

وأشار الرميح إلى أن أي مركبة تسير على الطريق وإن سلمت من الحوادث المرورية، فإنها معرضة لحوادث غير مرورية، سواء بسوء استخدام أو ادعاء بسوء استخدام، مبينًا أن الهيئة السعودية للمقيمين جاهزون لتقييم احترافي وشفاف وعادل ومهني ومحايد لحفظ حقوق جميع الأطراف.

يُذكر أن تطبيق شارك هو سوق لمشاركة السيارات حيث يمكن للضيوف حجز أي سيارة يريدونها، أينما يريدون، من مجتمع نشط من المضيفين الملاك المحليين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يمكن للمستأجرين الاختيار من بين مجموعة فريدة تمامًا من السيارات القريبة، بينما يكسب الملاك أموالًا إضافية دخل اضافي تعتبر شركة تطبيق شارك هي شركة رائدة في مجال الاقتصاد المشترك والسفر، وهي مجتمع آمن وداعم يزيد قوته عن 10 ملايين سيارة بالمملكة يمكن مشاركتها مع آلاف السيارات المدرجة وأكثر من الف من الماركات والموديلات الفريدة. سواءً كانت فان للمساعدة في يوم نقل أو سيارة مرسيدس بنز لقضاء عطلة نهاية أسبوع فاخرة أو حافلة كلاسيكية لرحلة برية مثالية للصور، يتيح لك تطبيق شارك حجز السيارات التي تعد جزءًا من قصة وليس أسطولًا!

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