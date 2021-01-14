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الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً

الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 45 منشطاً دعوياً
http://almnatiq.net/?p=939762
المناطق_واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم خلال شهري ربيع الثاني وجمادى الأولى لعام ١٤٤٢هـ، 45 منشطاً دعوياً في مدينة بريدة وعدد من محافظات المنطقة حول العقيدة وأثرها وذم الفرقة والاختلاف وأهمية تعزيز الأمن الفكري للمجتمع وكذلك التحذير من البدع والحث على منهاج الكتاب والسنة عبر تقنية البث المباشر.
وبيّن مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة سالم بن سعد الحجي، أن هذه المناشط تمثل استكمالا للمناشط الدعوية التي ينفذها فرع الوزارة خلال هذا العام في المساجد أو في المتنزهات البرية والحدائق العامة وغيرها مع التوجيه بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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