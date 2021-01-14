“المنافسة” تغرّم منشأة 3 ملايين ريال لمخالفتها توزيع وتسويق الغاز

المناطق - الرياض

قررت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال على إحدى شركات توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته بالمملكة، وذلك لارتكابها مخالفة “إساءة استغلال الوضع المهيمن”.

وقالت الهيئة أن المخالفة تضمّنت؛ فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ للحد من دخولها السوق.

وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الحكم بالغرامة، وذلك تنفيذاً للمادة 12 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/25” بتاريخ 4/5/1425 هـ.