النيابة العامة: لا يجوز إيذاء الموقوف جسديا أو معنويا..

المناطق - الرياض

قالت النيابة العامة انه يزخر نظام الإجراءات الجزائية بالحماية الحقوقية النَفِيسة، ويضمن للمُتهم التمتُع بالحقوق والضمانات المُفضية إلى ممارسة قيم ومبادئ تحقق عدالة إجراءات التحقيق وشفافيته.

وأوضحت النيابة العامة الحقوق والضمانات التى كفلها نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بأن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا” ويجب إخباره بأسباب توفيقة ويكون له الحق الإتصال بمن يري إبلاغه

كما يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقف فور صدور أمر المحقق باستمرار توفيق، ويكون أقوال سماع المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها فإن تعزر فبما يمنع الخلوة، كما يبلغ فور”كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه او توفيقه ويكون لا حق الإتصال بمن يراه لإبلاغة ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي”.