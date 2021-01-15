شاهد: فيديو حزين أثناء وداع “ترامب” موظفي البيت الأبيض

المناطق - وكالات

تداول عدد من رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر وحزين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أثناء وداعه موظفي البيت الأبيض.

وأظهر الفيديو، الذي جاءت مدته 43 ثانية، سير “ترامب” على قدميه، بينما كانت علامات الحزن تكسو وجهه، لكنه كان يُلوح بيده اليمنى للموظفين في “سلام باهت”.

فيما تأتي هذه المشاهد، قبل رحيل “ترامب” من منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بنحو 5 أيام فقط، وبعد أحداث مؤسفة شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي في يوم الثلاثاء 6 يناير 2021م، بينما اتهم فيها ترامب بالتحريض.