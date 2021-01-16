رئيس الفلبين: المرأة لا تصلح للرئاسة

المناطق - وكالات

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس، إن الرئاسة عمل لا يصلح للمرأة بسبب الاختلاف العاطفي بينها وبين الرجل، ورفض تكهنات بأن ابنته قد تخلفه العام المقبل.

وذكر دوتيرتي في افتتاح مشروع طريق سريع مشيرا إلى ابنته “ابنتي لن تترشح. أخبرت إنداي ألا تترشح لأنني أشفق عليها لمعرفتي أنها ستمر بما أمر به أنا الآن”.

وأضاف “هذا (عمل) لا يناسب المرأة. تعلمون أن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن تكوين الرجل. وهذه هي القصة الحزينة”.

وتولت امرأتان الرئاسة في الفلبين من قبل هما غلوريا ماكاباغال أرويو من 2001 إلى 2010 وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.

واشتُهر دوتيرتي (75 عاما) بآراء وصفت في الغالب بأنها مسيئة وجنسية ومعادية للمرأة، لكن مكتبه يصفها في العادة بأنها “نكات غير ضارة”. ولا يزال دوتيرتي يحتفظ بشعبية كبيرة بين الفلبينيات.

وجاءت ابنته رئيسة بلدية دافاو سيتي واسمها الرسمي سارادوتيرتي-كاربيو (42 عاما) في المركز الأول في استطلاع للرأي أجري مؤخرا عن المرشح المفضل ضمن قائمة منافسين محتملين لانتخابات 2022.