أبرز 5 أسباب للشعور بالتعب طوال الوقت

المناطق - وكالات

يشكو كثير من الأشخاص من إحساسهم بالتعب والإنهاك المستمر على مدار اليوم دون معرفة السبب وراء ذلك.

كشف تقرير لموقع “بولدسكاي”، أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالتعب والإرهاق طوال اليوم، منها التوتر والاكتئاب وقلة شرب المياه.

ونشر التقرير قائمة بأبرز الأسباب الشائعة لهذا الشعور، وهي:

فقر الدم

يصيب الكثير بسبب نقص خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويسبب الشعور بالتعب طوال الوقت مصحوبا بصداع وصعوبة في التركيز.

مرض السكري

يسبب الإرهاب والتعب، إذ يحد اضطراب التمثيل الغذائي من إنتاج الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى العديد من الأعراض غير المرغوب فيها، من بينها التعب والضعف.

قلة النوم

يجب أن ينام الإنسان ست ساعات على الأقل يوميا، حتى يعمل العقل بشكل صحيح ويظل الجسم بصحة جيدة وحيويا، وتسبب قلة النوم العديد من الأمراض، منها الإرهاق والتعب المزمن.

أنواع من الأطعمة

بعض الأطعمة مثل الغلوتين ومنتجات الألبان والبيض وفول الصويا والذرة، تجعل الإنسان يشعر طوال الوقت بأنه متعب، وقد يكون السبب في الشعور بالإنهاك هو المعاناة من الحساسيات الغذائية.

التوتر والاكتئاب

يؤثر التوتر المزمن على مستويات الطاقة في الجسم، وإذا كان الشعور بالتعب والإنهاك مصحوبا بأعراض صعوبة في التركيز والنوم وانعدام الرغبة في الاختلاط بالآخرين، فإنه غالبًا سيكون التشخيص هو حالة اكتئاب.