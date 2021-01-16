حمم بركانية تلتهم الصخور في هاواي… فيديو

حمم بركانية تلتهم الصخور في هاواي… فيديو

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حمم بركانية تلتهم الصخور في هاواي… فيديو

حمم بركانية تلتهم الصخور في هاواي… فيديو
http://almnatiq.net/?p=939822
المناطق - وكالات

تؤدي البراكين إلى حدوث انفجارات هائلة وتصاعد أبخرة بركانية تمتد لارتفاعات كبيرة فوق سطح الأرض.

يعد بركان كيلاويا بجزيرة هاواي، واحدا من خمسة براكين في جزيرة هاواي الكبيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو يرصد مشاهد قريبة للبركان الثائر، حيث تلتهم الحمم البركانية ما يقف في طريقها من الصخور.

وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018 لكنه ظل “صامتا” منذ ذلك الحين حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، يتم تسجيل تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التي تم ملاحظتها منذ نهاية ثورانه عام 2018.

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