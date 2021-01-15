احدث الأخبار

بأكثر من مليوني مستفيد .. 44 خدمة رقمية توفرها رئاسة شؤون الحرمين داخل المسجد الحرام
أبرز المواد
 زلزال قوي بإندونيسيا يخلّف 26 قتيلاً
أبرز المواد
 التحالف:اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين
أبرز المواد
 إيران تواصل انتهاكها للاتفاق النووي بخرق جديد
أبرز المواد
 غريفثس يطلع مجلس الأمن على هجوم مطار عدن وتحقيقات الحكومة
أبرز المواد
 الهلال يعلن تجديد عقد ياسر الشهراني حتى 2025
أبرز المواد
 مايك بنس يزور وكالة الأمن الفيدرالي لتلقي إحاطة بشأن الترتيبات الأمنية لتنصيب بايدن
أبرز المواد
 شاهد: فيديو حزين أثناء وداع “ترامب” موظفي البيت الأبيض
أبرز المواد
 الوافد سيتحمل رسوم الخروج والعودة بنظام العمل المرتقب
أبرز المواد
 غرامة مالية على 5 مخالفين لنظام السوق المالية
أبرز المواد
 النيابة العامة: لا يجوز إيذاء الموقوف جسديا أو معنويا..
أبرز المواد
بأكثر من مليوني مستفيد .. 44 خدمة رقمية توفرها رئاسة شؤون الحرمين داخل المسجد الحرام

بأكثر من مليوني مستفيد .. 44 خدمة رقمية توفرها رئاسة شؤون الحرمين داخل المسجد الحرام

أبرز المواد
زلزال قوي بإندونيسيا يخلّف 26 قتيلاً

زلزال قوي بإندونيسيا يخلّف 26 قتيلاً

أبرز المواد
التحالف:اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف:اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين

الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين

أبرز المواد

التحالف:اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف:اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=939829
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المملكة.
وأوضح العميد المالكي أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها.
وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم).
وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

روابط ذات صلة

بأكثر من مليوني مستفيد .. 44 خدمة رقمية توفرها رئاسة شؤون الحرمين داخل المسجد الحرام

بأكثر من مليوني مستفيد .. 44 خدمة رقمية توفرها رئاسة شؤون الحرمين داخل المسجد الحرام
زلزال قوي بإندونيسيا يخلّف 26 قتيلاً

زلزال قوي بإندونيسيا يخلّف 26 قتيلاً
الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين

الاتحاد الأوروبي يجيز أكل الديدان..وجبة خفيفة غنية بالبروتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*