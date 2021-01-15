الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لتحقيق السلام

الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لتحقيق السلام

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الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لتحقيق السلام

الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لتحقيق السلام
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ثمن وزيرُ الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الدورَ الكبير الذي بذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه.
وقال ابن مبارك في بيان لبلاده ألقاه أمس أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن: إن اتفاق الرياض يعد نموذجا يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أثمر عن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، التي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من العاصمة المؤقتة عدن، وبكل إصرار وعزيمة، للمضي قدما في برنامجها الوطني، بما في ذلك توحيد القرار العسكري والأمني صوب توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلام المستدام و إنهاء الانقلاب.

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