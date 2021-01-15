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مقتل وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بنيران وألغام حوثية في الحديدة وتعز

مقتل وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بنيران وألغام حوثية في الحديدة وتعز
http://almnatiq.net/?p=939859
المناطق - وكالات

قتل وأصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفلة بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانفجار ألغام زرعتها في محافظتي الحديدة وتعز اليمنيتين.
وأفادت مصادر محلية أمس أن مدنيًّا قتل إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في إحدى طرقات مديرية حيس أثناء عبوره بدراجته النارية، وفقا لما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وفي ذات المديرية أصيبت طفلة في السابعة من عمرها بجروح بليغة جراء تعرضها لطلق ناري أطلقته المليشيا في بلدة دار ناجي، في حين أصيب مدني آخر بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة العمري بمديرية ذو باب التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
من جهة أخرى رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن 154 خرقًا ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين مديريات حيس والتحيتا والدريهمي ومدينة الحديدة خلال الساعات الـ12 الماضية.
وشملت الخروقات استهداف وقصف القرى والأحياء السكنية، وتسيير 17 طائرة استطلاع في المحافظة.

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