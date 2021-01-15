خالد الفالح: افتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض خطوة مهمة في رحلة الشركة الاستثمارية في المملكة

المناطق - وكالات

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، توقيع اتفاقية مع شركة “هواوي” الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة : “سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة”.

وأضاف الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي”، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات.