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تمديد تكليف “العريشي” مديراً لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة

تمديد تكليف “العريشي” مديراً لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة

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تمديد تكليف “العريشي” مديراً لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة

تمديد تكليف “العريشي” مديراً لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=939892
المناطق - صامطة

أصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بالشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور حسن بن علي سويدي قراراً بتمديد تكليف الأستاذ علي بن عبده عريشي مديرًا لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة لمده عام.
ورفع “العريشي” شكره وتقديره لمساعد المدير العام للصحة العامة على هذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن وبما يحقق أهداف وزارة الصحة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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