احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا
منطقة الجوف
 عدد القوات الأميركية بأفغانستان يصل لأدنى مستوى منذ 19 عاماً
أبرز المواد
 الصحة : تعافي (181) حالة وتسجيل (173) حالة مؤكدة لفيروس كورونا
أبرز المواد
 تمديد تكليف “العريشي” مديراً لمركز نواقل مكافحة المرض بمحافظة صامطة
منطقة جازان
 المتحدث الرسمي لحرس الحدود : القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 نجاح أول لقاح سعودي مضاد لـ كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي : “الغش محرم لكل أحد مسلم أو غير مسلم كبير أو صغير لعموم الأدلة الأمر بالصدق والأمانة وبعدم الغش والتحايل”.
أبرز المواد
 الجهني في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام :كل إنسان يؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه ،يعلم يقينًا أنّه مقبل على أجل قد كتبه الله على خلقه وهو الفناء
أبرز المواد
 خالد الفالح: افتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض خطوة مهمة في رحلة الشركة الاستثمارية في المملكة
أبرز المواد
 الغذاء والدواء : 30 ألفاً غرامة الإعلان عن مستحضر صيدلاني في هذه الحالة
أبرز المواد
 وزارة الثقافة ومديرية الجوازات تطلقان ختم “عام الخط العربي”
أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

أبرز المواد
جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا

جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا

منطقة الجوف
عدد القوات الأميركية بأفغانستان يصل لأدنى مستوى منذ 19 عاماً

عدد القوات الأميركية بأفغانستان يصل لأدنى مستوى منذ 19 عاماً

أبرز المواد
الصحة : تعافي (181) حالة وتسجيل (173) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

الصحة : تعافي (181) حالة وتسجيل (173) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

أبرز المواد

الصحة : تعافي (181) حالة وتسجيل (173) حالة مؤكدة لفيروس كورونا

الصحة : تعافي (181) حالة وتسجيل (173) حالة مؤكدة لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=939895
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (173) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364613) حالة، من بينها (1918) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (310) حالات حرجة، كما تم تسجيل (181) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356382) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6313) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء (50695) فحصاً مخبرياً جديداً .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات
عدد القوات الأميركية بأفغانستان يصل لأدنى مستوى منذ 19 عاماً

عدد القوات الأميركية بأفغانستان يصل لأدنى مستوى منذ 19 عاماً
المتحدث الرسمي لحرس الحدود : القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

المتحدث الرسمي لحرس الحدود : القبض على (94) متورطًا حاولوا تهريب مواد مخدرة في عدد من مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*