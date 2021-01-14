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جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا

جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا

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جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا

جامعة الجوف تعلن خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للمرحلة الجامعية والدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=939901
المناطق - الجوف

بناءً على صدور الأمر السامي الكريم بإكمال الدراسة عن بعد في جميع مراحل التعليم حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ؛ أعلنت جامعة الجوف خطة العودة للدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، على التالي:

1.تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجامعة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني ومتابعتها دورياً بناء على ما يرد من تقارير من الكليات والجهات ذات الاختصاص.

2.تشكيل لجنة تنفيذية بكل كلية برئاسة عميد الكلية لمتابعة الحالة الصحية والتأكد من تطبيق دليل العملية التعليمية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للحد من انتشار فايروس كورونا والرفع بما تقترحه في ذلك إلى اللجنة العليا بالجامعة.

3.التأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات في مقر العمل لضمان متابعة العملية التعليمية باستمرار مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا أثناء الحضور للجامعة.

4.تكون الدراسة في جميع مقررات التخصصات النظرية إلكترونياً عن طريق نظام البلاك بورد ويشمل ذلك جميع المحاضرات والتمارين لمقررات هذه التخصصات.

5.تكون الدراسة في جميع مقررات التخصصات العلمية والهندسية والصحية عن طريق نظام البلاك بورد للمحاضرات النظرية وأما ما يخص الشعب المخصصة للنشاط العلمي المرتبط بمقررات هذه التخصصات فيكون حضورياً داخل المعامل بحيث يتم توزيع الطلبة المسجلين في الشعبة على مجموعتين أو أكثر ولا يزيد الطلبة الحاضرين في المعمل عن نصف الطاقة الاستيعابية للمعمل مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا أثناء حضور الطلبة في المعامل.

6.التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بعقد جميع مناقشات الرسائل العلمية والخطط البحثية ومشاريع التخرج إلكترونياً عن بعد.

7.التأكيد على أعضاء هيئة التدريس برفع الوصف التفصيلي لمفردات المقرر وتوزيع الأعمال الفصلية ووزنها النسبي من درجة المقرر مقسماً على عدد الأسابيع في اليوم الأول للدراسة للطلبة على نظام البلاك بورد والتأكيد على عدم اختصار المادة العلمية.

8.التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بتسجيل جميع المحاضرات والأنشطة العلمية على نظام البلاك بورد حتى يتسنى للطلاب العودة إليها والاستفادة منها.

9.تحدد درجة الأعمال الفصلية لجميع المقررات في هذا الفصل (60) درجة من الدرجة النهائية المخصصة للمقرر ويحدد (40) درجة للاختبار النهائي للمقرر ويمكن في الحالات الضرورية أن يستثنى بعض مقررات كليات الطب وطب الأسنان بحيث لا تقل درجة الأعمال الفصلية عن (50) درجة من الدرجة النهائية المخصصة للمقرر والمتبقي للدرجة المخصصة للاختبار النهائي بعد موافقة مجلس القسم والكلية المختصين.

10.تعقد جميع الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في الجامعة وتحدد المواعيد والفترات المخصصة للاختبارات في وصف المقرر وتعلن للطلبة في الأسبوع الأول من الدراسة مع التزام أعضاء هيئة التدريس والطلبة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء أداء الاختبارات.

11.تقوم الكليات بعقد لقاءات عن بعد مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتوعيتهم بالآلية المقررة للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

12.التأكيد على الطلبة في الأسبوع الأول للدراسة بتطبيق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية من ناحية الغياب والحرمان والإنذارات وحساب المعدلات التراكمية وتقديرات المقررات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

13.التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والطلبة بتفعيل التطبيقات الصحية المهمة مثل توكلنا تباعد وصحتي على أجهزتهم الذكية.

14.سوف تقوم الجامعة بمراجعة دورية لهذه الإجراءات وفقاً للمستجدات والمتغيرات وبما يخدم العملية التعليمية.

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