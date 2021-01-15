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الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات
http://almnatiq.net/?p=939907
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إدراج وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات والحظر من دخول أراضيه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في وقت سابق 8 وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس الماضي، إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى القائمة أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة. وسبق أن فرض الاتحاد في 16 أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى منع حصولهم على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في دول الاتحاد.

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