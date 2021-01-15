البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات دون طيار مفخخة باتجاه المملكة

المناطق - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدةً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددةً دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.