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الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية

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الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية

الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية
http://almnatiq.net/?p=939937

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها.

وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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